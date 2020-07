Caritas, Arcivescovo Bellandi conferma don Marco Russo (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Don Marco Russo confermato, dall’Arcivescovo Bellandi, alla guida della Caritas. Appresa la notizia “gli operatori e i volontari della Caritas diocesana di Salerno Campagna Acerno, si congratulano con il direttore don Marco Russo per essere stato confermato alla guida dell’organismo pastorale della promozione alla Carità”. Il messaggio specifica: “Continua, nel silenzio, l’incessante lavoro al fianco e a sostegno degli ultimi, con l’aiuto di tante persone, associazioni ed enti che collaborano, in piena trasparenza, e rendono possibile la realizzazione di tante opere. In piena sintonia con il nostro pastore, S.E. Monsignor ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Caritas Arcivescovo Caritas, Arcivescovo Bellandi conferma don Marco Russo anteprima24.it Diocesi: Caritas Lecce, dalla Guardia di Finanza 1.600 paia di scarpe contraffatte. Frutto di un sequestro, saranno consegnate ai poveri

La cerimonia di consegna si è svolta questa mattina nell’Emporio della Caritas diocesana di Lecce, alla presenza dell’arcivescovo Michele Seccia e del direttore della Caritas diocesana, don Nicola ...

Elemosiniere del Papa inaugura casa per donne clochard in Ucraina

Citt del Vaticano, 16 lug. (askanews) - Il Cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere del Papa, si recher in Ucraina, su invito del metropolita e arcivescovo cattolico di Leopoli, Mieczyslav Mokshitsky, ...

La cerimonia di consegna si è svolta questa mattina nell’Emporio della Caritas diocesana di Lecce, alla presenza dell’arcivescovo Michele Seccia e del direttore della Caritas diocesana, don Nicola ...Citt del Vaticano, 16 lug. (askanews) - Il Cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere del Papa, si recher in Ucraina, su invito del metropolita e arcivescovo cattolico di Leopoli, Mieczyslav Mokshitsky, ...