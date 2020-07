Cara Italia, sei un Paese maschilista: 7 motivi per cui è innegabile (Di martedì 21 luglio 2020) “L’Italia è un Paese molto avanti da questo punto di vista, sai? Le donne possono guidare, vestirsi come vogliono, hanno accesso a tutte le professioni e la legge le tutela sotto numerosi aspetti.” Sebbene questa sia la frase in bocca ai più, non è così. In Italia i dati parlano chiaro e raccontano come le … Leggi su periodicodaily

ricpuglisi : Cara @cgilnazionale, come mai non avete pensato a una bella tassazione del 100% sui patrimoni? Perché essere così… - FreedomRa1958 : @gobbetti741 @vincenzo9718 @Francescaeffe3 @GiorgiaMeloni Cara FRANCESCA bloccato un bolscevico che è convinto che… - SelvaticoM : RT @RobertoPompili4: @GiorgiaMeloni Cara @GiorgiaMeloni è vero, conte è uscito in piedi, è l'Italia che ne è uscita in ginocchio! - RobertoPompili4 : @GiorgiaMeloni Cara @GiorgiaMeloni è vero, conte è uscito in piedi, è l'Italia che ne è uscita in ginocchio! - GMMike49 : @GiorgiaMeloni Cara Giorgia,mi dispiace ma questa volta non sono d'accordo con te! Quel fuffu che teniamo a fare il… -

Ultime Notizie dalla rete : Cara Italia Cara Italia ti scrivo, Margheri (WEC): da Covid dote avvelenata Affaritaliani.it