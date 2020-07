Capri, turisti si tuffano nella Grotta Azzurra: mille euro di multa a testa (Di martedì 21 luglio 2020) Capri, turisti si tuffano nella Grotta Azzurra: multa da quasi 5mila euro Un tuffo che è costato caro. Quattro bagnanti non hanno resistito a immergersi nella Grotta Azzurra, simbolo di Capri conosciuto in tutto il mondo. Una cavità carsica che si apre sul versante nord-occidentale dell’isola e che ogni anno attira migliaia di turisti. Il tuffo costerà ai quattro una maxi multa da 1032 euro ciascuno. Una specifica ordinanza della Capitaneria di porto di Napoli, infatti, prevede il divieto di farsi bagno per motivi di sicurezza all’interno della Grotta, dove a causa della corrente e della ... Leggi su tpi

