Capri, obbligo di mascherine anche all’aperto nel fine settimana: l’ordinanza del sindaco (Di martedì 21 luglio 2020) Troppi turisti, assembrati nei vicoli e nella celebre Piazzetta, e pochi agenti per i controlli: per questo motivo a Capri le mascherine saranno obbligatorie anche all’aperto nel fine settimana. Dopo le immagini circolate nel weekend – che mostravano persone assiepate fuori da bar e negozi – il sindaco Marino Lembo è corso ai ripari: prima ha chiesto rinforzi per l’organico di polizia e carabinieri, poi ha firmato l’ordinanza che introduce l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione nei periodi di maggiore afflusso turistico e nelle strade del centro storico, in piazzetta, nelle vie dello shopping e della vita notturna, nei giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 18 alle ore 4. L’ordinanza ... Leggi su ilfattoquotidiano

