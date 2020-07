Capri, obbligo di mascherine all'aperto nel fine settimana: al momento è l'unica in Italia (Di martedì 21 luglio 2020) A Capri, il sindaco Marino Lembo ha firmato l'ordinanza di obbligo di mascherine anche all'aperto nel fine settimana, venerdì, sabato e domenica,. Domenica sera il primo cittadino aveva lanciato l'SoS ... Leggi su leggo

