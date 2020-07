Canon 5D Mark V – mai verrà alla luce (Di martedì 21 luglio 2020) Qualche giorno lo staffi di Fstoppers ha chiesto se il mondo delle macchine fotografiche vedrà mai una Canon 5D Mark V. Secondo l’ultima voce, la risposta è no, non verrà mai prodotta una Canon 5D Mark V. Secondo una fonte che ha parlato con Canon Rumors (sito sempre molto aggiornato e molto affidabile circa gli sviluppi della casa nipponica), lo sviluppo della fotocamera è stato fermato qualche tempo fa. Con lo stop a questa fotocamera, tra le più amate e più di successo di Canon, Canon sta prendendo una decisione molto precisa per quanto riguarda la sua strategia futura: molto probabilmente 1D X Mark III come suo ultimo grande prodotto nel mondo della DSLR. Senza dubbio saranno in molti ad essere ... Leggi su fotografareindigitale

“Le nuove fotocamere mirrorless full-frame Canon EOS R5 e EOS R6, presentate solamente qualche giorno fa, sembrerebbero essere "andate a ruba" in Giappone. Questo è quello che ha dichiarato la divisio ...

Canon EOS R5 e Canon EOS R6: la rivincita di Canon

Dopo un po’ di tribolazioni, Canon riparte in grande stile con due belle mirrorless che finalmente soddisferanno i fan. Parliamo di Canon EOS R5, la prima mirrorless in grado di girare video 8K RAW, e ...

