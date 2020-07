Cancro, l’esame del sangue riconosce 5 tumori in anticipo di quattro anni (Di martedì 21 luglio 2020) La tecnica, chiamata PanSeer, riconosce precocemente nel 91% dei casi, i tumori di stomaco, esofago, colon retto, polmoni e fegato in persone senza sintomi, e in futuro potrebbe entrare nella routine delle analisi di controllo Leggi su ilsole24ore

