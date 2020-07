Canapa terapeutica, Grimaldi (LUV): “Pazienti senza farmaci, subito DOCG canapa Piemontese per garantire cure” (Di martedì 21 luglio 2020) “Nel 2015 fui il primo firmatario della legge regionale che riconobbe e garantì il diritto di ogni cittadino a ricevere cure a base di cannabis e principi attivi cannabinoidi – commenta Marco Grimaldi, capogruppo di Liberi Uguali Verdi in Regione Piemonte – in quanto numerosi dati scientifici, e le testimonianze di tantissimi malati, ne sancivano la loro efficacia, spesso quale unica possibilità di sollievo per le fragilità di pazienti che provengono da operazioni fisiche molto gravi e che hanno subito anni di terapie inefficaci”. “Purtroppo – ricorda Grimaldi che ha interrogato la Giunta riguardo all’azzeramento della disponibilità dei farmaci a base di cannabinoidi che hanno costretto numerosi pazienti a sospendere le proprie cure da aprile ... Leggi su nuovasocieta

