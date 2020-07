Call of Duty Black Ops Cold War: leaks sul potenziale nuovo titolo di Activision (Di martedì 21 luglio 2020) I dataminer sono riusciti a estrapolare molti dettagli dalla build alpha del potenziale Call of Duty: Black Ops – Cold War. Andiamo ad illustrarveli in questo articolo Rapporti, indiscrezioni e vari leaks negli ultimi mesi hanno fortemente suggerito che il Call of Duty di quest’anno sarà un reboot di Black Ops. In base a quanto riferito da più fonti, il gioco dovrebbe intitolarsi Call of Duty: Black Ops – Cold War. Nuovi dettagli sono appena trapelati sul potenziale nuovo titolo, andiamo ad illustrarveli nelle prossime righe. Ecco i dettagli del potenziale ... Leggi su tuttotek

