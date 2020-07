Calciomercato Roma, il presidente del Basaksehir: “Under cambia club in Serie A, ecco quanto incasseremo” (Di martedì 21 luglio 2020) La Roma ed il futuro l'esterno d'attacco Cegiz Under.Il numero 17 del club giallorosso potrebbe salutare la Capitale pur rimanendo un calciatore del massimo campionato italiano. L'esterno offensivo turco, che nelle ultime gare di campionato non ha trovato spazio finendo ai margini delle gerarchie tecniche di Paulo Fonseca, potrebbe approdare al Napoli in vista della prossima stagione. L'indiscrezione di mercato, seppur in modo piuttosto anacronistico, arriva dall'ex presidente di Under Goksel Gumusdag, numero uno del Basaksehir. Nel corso di un'intervista concessa ai cronisti della stampa locale, il patron del club che milita nel massimo campionato turco, ha dichiarato senza troppi giri di parole che "Cengiz andrà al Napoli e noi incasseremo 4-5 milioni". Il chiaro riferimento ... Leggi su mediagol

