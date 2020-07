Calciomercato, quale futuro per Sforzini? L’attaccante attende solo il Palermo. Sagramola-Castagnini… (Di martedì 21 luglio 2020) Incassata la prima promozione, il Palermo pensa già alla prossima stagione.La dirigenza rosanero ormai da qualche settimana è al lavoro per rinforzare l'organico in vista del prossimo campionato di Serie C, torneo ben più complicato e competitivo rispetto a quello che si è appena concluso. Il club di Viale del Fante partirà da alcune certezze: Alberto Pelagotti, Masimiliano Doda, Edoardo Lancini, Andrea Accardi, Roberto Crivello, Malaury Martin, Alessandro Martinelli, Mario Alberto Santana e Roberto Floriano.Il duo Sagramola-Castagnini, dunque, avrà l’arduo compito di trovare innesti che possano far fare il salto di qualità alla squadra e allestire una rosa di livello per cercare di puntare alla promozione in cadetteria fin da subito, come richiesto dalla ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Calciomercato, quale futuro per #Sforzini? L’attaccante attende solo il #Palermo. Sagramola-Castagnini… - calciomercato_m : SKY - Modugno: 'Quello del portiere è l'unico ruolo nel quale mai il Napoli vorrebbe ritrovarsi a fare delle scelte… - Mediagol : #Calciomercato, quale futuro per Sforzini? Il FC #Messina punta l’ex #Palermo. E #Ficarrotta… - Julio_Arnes : Domenica mattina di metà luglio, ore 8:33 e io sto già facendo polemica sul calciomercato anziché pensare a quale c… - Danielee1899 : RT @PBPcalcio: Parla ancora #szoboszlai: “il calciomercato non è ancora iniziato. #Rangnick lo conosco da tempo. L’ho incontrato di recente… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato quale Calciomercato, quale futuro per Sforzini? Il FC Messina punta l’ex Palermo. E Ficarrotta… Mediagol.it Il Sondrio è iscritto alla D. Ore decisive per la vendita

Oriano Mostacchi ha garantito la partecipazione al prossimo campionato dilettantistico. Oggi o domani la firma pe ril passaggio di mano ...

Calcio: ancora un sequestro beni per capo ultrà Milan Lucci

(ANSA) - MILANO, 21 LUG - A Milano, la Polizia di Stato ha confiscato i beni a Luca Lucci, detto "Il Toro", capo-ultras del Milan, leader del gruppo "Curva Sud", al quale già nel giugno dell'anno scor ...

Oriano Mostacchi ha garantito la partecipazione al prossimo campionato dilettantistico. Oggi o domani la firma pe ril passaggio di mano ...(ANSA) - MILANO, 21 LUG - A Milano, la Polizia di Stato ha confiscato i beni a Luca Lucci, detto "Il Toro", capo-ultras del Milan, leader del gruppo "Curva Sud", al quale già nel giugno dell'anno scor ...