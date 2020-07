Calciomercato Napoli, il Manchester City piomba su Koulibaly: gli inglesi però puntano a uno sconto (Di martedì 21 luglio 2020) Kalidou Koulibaly è finito nel mirino del Manchester City, il difensore senegalese è il profilo scelto da Pep Guardiola per rinforzare il proprio reparto offensivo e, per questo motivo, la società inglese ha compiuto i primi passi per informarsi sul giocatore. Bryn Lennon/Getty ImagesLo scorso week-end è andato in scena a Capri un incontro tra il presidente De Laurentiis e l’agente Fali Ramadani, durante il quale è stato confermato il gradimento del City nei confronti di Koulibaly. I 75 milioni di euro fissati per la sua cessione però rappresentano una cifra che i citizens considerano troppo alta, per questo puntano ad uno sconto magari inserendo una contropartita nell’operazione. Sul fronte Osimhen invece ... Leggi su sportfair

Continua la beneficenza del Parma, amici scommettitori: dopo aver salvato la Fiorentina, i nostri crociati hanno fatto il bis con la Samp. Un gesto umanitario, da squadra frugale, per celebrare il gem ...

Pineto, chiuso il colpo Nicolao

Settimo colpo di mercato messo a segno dal Pineto. La società biancoazzurra rinforza la difesa con un colpo ambito da diverse compagini della quarta serie nazionale. È fatta per l’arrivo del 26enne te ...

