Calciomercato Napoli – Forte interesse da due club di Premier League per Allan (Di martedì 21 luglio 2020) Oltre a Juventus e Inter, anche il Napoli si sta muovendo in direzioni precise per quanto riguarda il Calciomercato relativo alla prossima stagione agonistica: per stessa ammissione del tecnico Gattuso, prevedibilmente riconfermato sulla panchina azzurra dopo l’ottimo trend culminato dalla vittoria della Coppa Italia, la società confermerà 3/4 della rosa attuale, apportando non moltissimi ma sostanziali innesti. Mercato in uscita Il club azzurro è infatti alla ricerca di un’attaccante che possa sostituire adeguatamente Arek Milik, oramai in procinto di lasciare Napoli: il club partenopeo aspetterà l’evolversi della situazione Osimhen, ma per i partenopei sarà altrettanto importante il mercato in uscita: generalmente De Laurentiis è sempre molto ... Leggi su giornal

DiMarzio : Le ultime sulle intenzioni del #ManchesterCity per #Koulibaly. Ore decisive per #Osimhen - DiMarzio : #Calciomercato #Napoli | In chiusura l'affare #Osimhen La conferma del dg del #Lille - DiMarzio : #Napoli-#Osimhen, #Giuntoli in Sardegna per definire gli ultimi aspetti. Il punto - calciomercato_m : IL CANTANTE - Nino D'Angelo: 'Ho grande stima per ADL, Gattuso è l'uomo giusto per il Napoli'… - calciomercato_m : IL COMMENTO - Dello Iacovo: 'Partita con il Barcellona? Alla luce delle ultime prestazioni del Napoli non sono fidu… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, il sogno segreto è uno scambio a sorpresa! Mondo Udinese Sassuolo-Milan in tv e streaming: dove vederla

Sassuolo e Milan si affrontano nell’anticipo della 35ª giornata di Serie A: dove vedere la partita in tv e streaming Il secondo anticipo della 35ª giornata di Serie A propone la sfida fra il Sassuolo ...

Asd Soccer Montalto, per la prossima stagione anche la prima Categoria

ASD Soccer Montalto, presentazione stagione 2020 – 2021 A capo della Scuola calcio della ASD Soccer Montalto oggi vi è il responsabile tecnico Luca Altomare ex calciatore di Napoli, Cosenza e della ...

Sassuolo e Milan si affrontano nell’anticipo della 35ª giornata di Serie A: dove vedere la partita in tv e streaming Il secondo anticipo della 35ª giornata di Serie A propone la sfida fra il Sassuolo ...ASD Soccer Montalto, presentazione stagione 2020 – 2021 A capo della Scuola calcio della ASD Soccer Montalto oggi vi è il responsabile tecnico Luca Altomare ex calciatore di Napoli, Cosenza e della ...