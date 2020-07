Calciomercato Monza, l’attaccante arriva dal campionato polacco: è fatta per Gytkjær (Di martedì 21 luglio 2020) Christian Lund Gytkjær ad un passo dal Monza. A rilanciare la notizia è ‘PrzegladSportowy.pl’ sito polacco che spiega come il centravanti danese si sia svincolato dal Lech Poznan, squadra con la quale ha segnato 27 reti in 38 presenze nell’ultima Ekstraklasa. L’ostacolo maggiore sarebbe l’ingaggio percepito dall’attaccante (circa 2 milioni), anche se la cosa non spaventerebbe la società di Berlusconi. La trattativa sembra in dirittura d’arrivo, la fumata bianca potrebbe arrivare domani mattina. Sempre il sito ‘PrzegladSportowy.pl’ riporta l’interesse del Monza per Kamil Pestka, terzino del KS Cracovia. Monza-Ibrahimovic, Galliani: “L’ho incontrato la settimana scorsa…”L'articolo ... Leggi su calcioweb.eu

