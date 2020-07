Calciomercato Milan, si decide il futuro di Ante Rebic: previsto un incontro con l’agente del croato (Di martedì 21 luglio 2020) Ante Rebic è diventato senza dubbio uno dei protagonisti della seconda parte di stagione del Milan, i suoi 15 gol spalmati soprattutto nel nuovo anno stanno permettendo ai rossoneri di giocarsi l’accesso diretto all’Europa League. Foto Getty / Marco LuzzaniIl cartellino dell’attaccAnte croato appartiene però all’Eintracht Francoforte, la società rossonera ha pagato 5 milioni di prestito oneroso la scorsa estate per portare il giocatore in Italia, strappando un diritto di riscatto del valore di 25 milioni. Mercoledì il Milan valuterà la situazione con l’agente di Rebic, decidendo poi la strategia da attuare per provare a tenere il croato.L'articolo ... Leggi su sportfair

DiMarzio : Ufficiale, il #Siviglia riscatta #Suso dal #Milan | #calciomercato - SkySport : Siviglia, ufficiale il riscatto di Suso: il Milan incassa - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, il #Siviglia riscatterà #Suso: le cifre - MilanLiveIT : ?? Il #Milan cerca il terzino destro: contatti col #Barcellona per #Emerson, ma la richiesta è alta ?? ??… - Gazzetta_it : A volte i baby ritornano: #Salcedo subito all'#Inter, #Pobega #Milan, c'è aria di rinnovo -