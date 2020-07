Calciomercato Milan, Rebic-André Silva: si pensa allo scambio alla pari (Di martedì 21 luglio 2020) Calciomercato Milan: per trattenere Rebic, i rossoneri pensano a uno scambio con André Silva Ante Rebic è stato il grande uomo in più del Milan da gennaio a oggi e i rossoneri vogliono mettersi al sicuro acquistandolo dall’Eintracht Francoforte. Le trattative vanno avanti, ma la società Milanista avrebbe in mente una nuova strategia. Come riportato da SportMediaset, il Milan vorrebbe offrire al club tedesco uno scambio alla pari con André Silva così da non dover sborsare soldi extra. Resta sempre però il problema legato al 50% del cartellino del croato destinato ... Leggi su calcionews24

