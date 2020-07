Calciomercato, le notizie di oggi: il retroscena su Ibrahimovic, annuncio per la panchina del Milan (Di mercoledì 22 luglio 2020) Calciomercato, le notizie di oggi – In questi mesi più volte è stato accostato il nome di Zlatan Ibrahimovic al Monza di Berlusconi e Galliani, fresco di promozione in Serie B e voglioso di ottenere subito il salto nell’olimpo del calcio. Proprio l’ex ad rossonero però, ai microfoni di Binario Sport, ha frenato quella che sembrava essere tuttavia una trattativa molto complessa. “Mi sono incontrato con Ibrahimovic settimana scorsa – ha detto – c’è sempre un grande legame tra di noi, ma credo che il suo ingaggio sia fuori dalla nostra portata”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Christian Lund Gytkjaer ad un passo dal Monza. A rilanciare la notizia ... Leggi su calcioweb.eu

TUTTOJUVE_COM : Consulente Rangnick: 'Non è momento giusto per il Milan' - calciomercatoit : ?? #SpalRoma | #Fonseca: '#Zaniolo non convocato. Notizie non vere: non c'è alcun problema con lui, è ancora infortu… - passione_inter : Inter News - Verso Inter-Fiorentina, le notizie di oggi e il calciomercato - Filocre1 : In questi giorni leggere o ascoltare le notizie di calciomercato è come leggere barzellette. Si scrive di tutto ma… - Notiziedi_it : Calciomercato, le ultime notizie su trattative, acquisti e cessioni: Kumbulla, rilancio Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato notizie Calciomercato, news e trattative di oggi: diretta live Sky Sport L'annuncio ufficiale del Milan: Pioli rinnova fino al 2022, salta Rangnick

Il Milan ha ufficialmente comunicato il rinnovo di Stefano Pioli fino al 30 giugno 2022, salta così l'arrivo di Rangnick.

Gazidis, Pioli offre visione di calcio che vogliamo

(ANSA) - MILANO, 21 LUG - "Non è una decisione basata sulle recenti vittorie, ma sul modo in cui Stefano ha costruito spirito di squadra e unità di intenti, il modo in cui ha migliorato le prestazioni ...

Il Milan ha ufficialmente comunicato il rinnovo di Stefano Pioli fino al 30 giugno 2022, salta così l'arrivo di Rangnick.(ANSA) - MILANO, 21 LUG - "Non è una decisione basata sulle recenti vittorie, ma sul modo in cui Stefano ha costruito spirito di squadra e unità di intenti, il modo in cui ha migliorato le prestazioni ...