Calciomercato Inter – Nuova pista per la fascia sinistra, si prova il grande colpo (Di martedì 21 luglio 2020) Calciomercato Inter sempre più in fibrillazione in questi ultimi giorni dove tutte le attenzioni sono rivolte al ruolo di terzino sinistro, dopo Emerson Palmieri e Gosens nella giornata di oggi la società nerazzurra si è fiondata su un altro obiettivo: David Alaba! Come è nata l’idea Alaba David Alaba è un calciatore seguito da molti club di spicco del panorama europeo anche se il Bayern Monaco non vorrebbe privarsene, ma vista l’esplosione di Davies e il contratto in scadenza nel prossimo anno dell’austriaco, davanti ad una super offerta i bavaresi potrebbero anche pensarci. Questo pure perchè l’agente di Alaba ha chiesto un ingaggio da top player per il rinnovo del 28enne austriaco. Le difficoltà che sta trovando il Bayern Monaco per il rinnovo hanno spinto ... Leggi su giornal

