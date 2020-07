Calciomercato Bologna, Bigon svela due importanti nomi per la prossima stagione (Di martedì 21 luglio 2020) Calciomercato Bologna – Il Bologna è concentrato sul campionato, mentre la dirigenza è al lavoro per costruire una squadra sempre più forte, nomi importanti per accontentare l’allenatore Sinisa Mihajlovic in ogni richiesta. Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato a Sky Sport e ha fornito indicazioni interessati su due calciatori di livello: De Silvestri ed Eder: “Parliamo di calciatori forti ed affermati che farebbero comodo a una rosa come la nostra. Noi cerchiamo anche operazioni di un’altra prospettiva e non solo ultra trentenni”. Bologna, Mihajlovic: “rottura con la società?”, il tecnico risponde così L'articolo Calciomercato ... Leggi su calcioweb.eu

BombeDiVlad : ??? 'Non cerchiamo solo ultra trentenni, ma...' ??? Le parole del DS del #Bologna ????? #LBDV #LeBombeDiVlad… - CalcioWeb : #Calciomercato #Bologna, #Bigon svela due importanti nomi per la prossima stagione - - calciomercato_m : DIRETTA ONLINE - Serie A, Atalanta-Bologna: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti… - sportli26181512 : Bologna, Bigon: 'Totale sintonia con Mihajlovic. Barrow? In lui ho rivisto quello che vidi in Cavani': Il ds del Bo… - cmdotcom : #Bologna, Bigon: 'Totale sintonia con #Mihajlovic. #Barrow? In lui ho rivisto quello che vidi in #Cavani'… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Bologna Calciomercato: Bologna-De Silvestri, ci siamo. Una squadra di prima fascia su Dijks 1000cuorirossoblu.it Serie A, 35ª giornata: risultati e classifica ? LIVE

La 35esima giornata di serie A si apre oggi con Atalanta-Sassuolo e Bologna-Milan e si chiude giovedì con Udinese-Juve e Lazio-Cagliari. Ecco il quadro completo e gli aggiornamenti in tempo reale: ...

Atalanta, continua il mistero Ilicic: le ultime

Nella sfida che si sta giocando in questi minuti contro il Bologna, Ilicic non è in campo. Lo sloveno non è nemmeno tra i calciatori convocati dall'Atalanta e ciò potrebbe accadere ancora nelle prossi ...

La 35esima giornata di serie A si apre oggi con Atalanta-Sassuolo e Bologna-Milan e si chiude giovedì con Udinese-Juve e Lazio-Cagliari. Ecco il quadro completo e gli aggiornamenti in tempo reale: ...Nella sfida che si sta giocando in questi minuti contro il Bologna, Ilicic non è in campo. Lo sloveno non è nemmeno tra i calciatori convocati dall'Atalanta e ciò potrebbe accadere ancora nelle prossi ...