Caivano, blitz anti-droga al Parco Verde: smantellate le postazioni dello spaccio. Video (Di martedì 21 luglio 2020) Operazione congiunta delle forze dell’ordine nel Parco Verde di Caivano. Gli agenti di Polizia di stato del commissariato di Afragola, diretti dal dirigente Gianvito Zazzo, con i carabinieri della Compagnia di Casoria diretti dal maggiore Francesco Filippo, sono impegnati in un blitz anti-droga. Caivano, operazione anti-droga: carabinieri e polizia sul posto Dalle otto del mattino … L'articolo Caivano, blitz anti-droga al Parco Verde: smantellate le postazioni dello spaccio. Video Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Caivano blitz

Teleclubitalia.it

È morto pochi giorni fa S.C-, abbiatense di 44 anni. Proprio in concomitanza con gli arresti che hanno portato in carcere la banda sgominata dalla Polizia Postale di cui faceva parte. Una morte per ca ...Stamattina controlli interforze. Realizzata una operazione “alto impatto” nel Parco Verde di Caivano per individuare e rimuovere manufatti abusivi e contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze s ...