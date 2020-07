Bus resta incastrato a Napoli: 'Al volante un ragazzino di 15 anni'. L'azienda: 'È una donna' (Di martedì 21 luglio 2020) In una sera del week end un bus dell'Anm a Napoli È stato affidato nelle mani di un ragazzo di 15 anni. La denuncia È esplicita nelle foto e nei video registrati dagli sconcertati automobilisti che ... Leggi su leggo

emobranco : RT @Gazzettino: #bus resta incastrato a #napoli: «Al volante un ragazzino di 15 anni» - Gazzettino : #bus resta incastrato a #napoli: «Al volante un ragazzino di 15 anni» - Invinctus1 : RT @MercurioPsi: @Invinctus1 Torna, oggi ci sono appena 60 bus in più rispetto sabato scorso. Nel pre-covid uscivano circa 1.500 mezzi, il… - silviaindump : @13RomamoR I bus in teoria hanno ancora il limite dei passeggeri, o no? L'aereo sicuro no. E cmq, il punto resta,… - MercurioPsi : @Invinctus1 Torna, oggi ci sono appena 60 bus in più rispetto sabato scorso. Nel pre-covid uscivano circa 1.500 mez… -