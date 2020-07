Buongiorno dalla Borsa 21 luglio 2020 (Di martedì 21 luglio 2020) (TeleBorsa) – A New York, il Dow Jones è sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 26.680,87 punti; al contrario, chiude in corsa il Nasdaq 100, che termina gli scambi a 10.952,08 punti. Tokyo lievita dello 0,73% e archivia la seduta a 22.884,2 punti. Ottima performance per Shenzhen (+2,55%), che archivia la giornata a 13.448,8 punti. Seduta in rally a Piazza Affari, che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee. Incandescente Francoforte, che vanta un incisivo incremento dell’1,29%; resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,54%; in luce Parigi, con un ampio progresso dello 0,99%. In buona evidenza a Milano il comparto tecnologia, con un +3,53% sul precedente. Prepotente rialzo per Eurotech, che mostra una salita bruciante del 3,01% sui valori precedenti. I mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio degli ... Leggi su quifinanza

matteosalvinimi : Buongiorno e buon sabato dalla terra di Puglia, Amici ???? - mgmariella : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi È un governo da manicomio Il viceministro Castelli dice ai ristoratori di chiudere. Mis… - AndreaAsilo : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi È un governo da manicomio Il viceministro Castelli dice ai ristoratori di chiudere. Mis… - alessanFERRON : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi È un governo da manicomio Il viceministro Castelli dice ai ristoratori di chiudere. Mis… - gitokko : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi È un governo da manicomio Il viceministro Castelli dice ai ristoratori di chiudere. Mis… -

Ultime Notizie dalla rete : Buongiorno dalla Buongiorno da Positanonews. Eventi, Oroscopo, Offerte di Lavoro, Mercatino e Meteo di oggi Positanonews Musica, docenti penalizzati

Buongiorno, sono un docente di strumento musicale che opera all’ interno delle scuole statali. Il ministero dell’istruzione sta per rovinare il mondo musicale italiano. E’ venuto fuori che dal decreto ...

Elisabetta Canalis infiamma i fan con un buongiorno in costume: “Mai scontata”

La sempre bellissima Elisabetta Canalis augura il buongiorno alla propria community: i fan impazziscono per la foto in costume. Da quando è tornata in Italia, nella sua Sardegna, per godersi le vacanz ...

Buongiorno, sono un docente di strumento musicale che opera all’ interno delle scuole statali. Il ministero dell’istruzione sta per rovinare il mondo musicale italiano. E’ venuto fuori che dal decreto ...La sempre bellissima Elisabetta Canalis augura il buongiorno alla propria community: i fan impazziscono per la foto in costume. Da quando è tornata in Italia, nella sua Sardegna, per godersi le vacanz ...