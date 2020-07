Bug di Windows 10: impossibile connettersi ad Internet (Di martedì 21 luglio 2020) Ancora segnalazioni per Windows 10. Un nuovo bug non connette il PC ad Internet. Il Patch Tuesday di luglio, ossia il secondo grande aggiornamento di sicurezza dopo il May Update, continua a far piovere grane sui poveri utenti, che negli ultimi giorni, stanno segnalando un nuovo bug di Windows 10. Sembra ora, che il PC non riesca più a connettersi ad Internet e molti, non possono nemmeno utilizzare programmi e applicazioni. Vediamo cosa sta succedendo. impossibile connettersi: Microsoft non ha ancora risolto il problema I possessori di Windows 10, o almeno la maggior parte, sta trovando grande difficoltà a connettersi ad Internet. Le segnalazioni e le lamentale sul forum ufficiale sono tante, ma ... Leggi su quotidianpost

