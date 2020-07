Bufala Village, venerdì si comincia: show cooking, burattini, swing e arte (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiUn ricco programma quello a cui si sta lavorando in queste ore al Polo Fieristico A1 Expò di San Marco Evangelista dove, dal 24 al 26 luglio (dalle 18 alle 24), si terrà l’attesa seconda edizione del Bufala Village. Dopo la cerimonia di apertura per tutto il villaggio ci sarà un brulicare di eventi che culmineranno con l’esibizione degli “Spaghetti Style” Italian swing Band. La swing band “Spaghetti Style” propone uno stile musicale del tutto originale, una bella rilettura del fantastico mondo dello swing italo-americano dei primi decenni del secolo scorso, con l’intento di reinterpretare e riproporre i classici della musica italiana conosciuti in tutto il mondo. Per tutti e tre i giorni sarà possibile ... Leggi su anteprima24

“Sarà un’ottima occasione per avvicinare i più piccoli al mondo delle bufale, una manifestazione che consente una insolita visione su questo straordinario animale”, ha dichiarato Chiara Caso, di Ris B ...

Mozzarella Dop alla sfilata di Dolce&Gabbana per Humanitas

NAPOLI – Il Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP partecipa al progetto di Dolce&Gabbana per il supporto all’attività di Fondazione Humanitas per la Ricerca. L’evento si è tenuto ieri, ...

