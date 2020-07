Bruce: “Lazaro? Mi piace come giocatore e come persona, penso si stia adattando” (Di martedì 21 luglio 2020) Il tecnico del Newcastle, Steve Bruce, ha parlato di Valentino Lazaro quest’oggi in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “La situazione è diventata difficile a causa del lockdown, probabilmente non ha giocato quanto avrebbe voluto. penso che si stia adattando al campionato inglese, ma ora siamo arrivati alla fine della stagione. Sono sicuro che sarà deluso dal minutaggio che gli ho concesso, anche se fino a 2-3 partite fa la squadra stava giocando molto, molto bene e lui non riusciva a trovare la sua strada. Per il ragazzo non è stato facile, ma mi piace ancora come giocatore e come persona. Quando guarderà ai minuti giocati, penserà che non ne ha fatti ... Leggi su alfredopedulla

