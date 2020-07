Brozovic e Eriksen, la convivenza è difficile: dalla tattica al mercato (Di martedì 21 luglio 2020) La convivenza tra Brozovic e Eriksen è sempre più complicata. dalla tattica al mercato: la situazione nel centrocampo dell’Inter convivenza sempre più complicata tra Brozovic e Eriksen. Come analizza La Gazzetta dello Sport, i due nerazzurri sono poco compatibili dal punto di vista tattico, come dimostrano i dati. Il danese ha vissuto un buon momento alla ripresa della stagione, quando Brozovic era infortunato. Contro il Bologna erano entrambi in campo ma la gara ha messo in evidenza come i due abbiano caratteristiche poco compatibili. Le ultime 4 partite daranno un’indicazione importante, ma la sensazione è quella che Brozovic non sia intoccabile e che uno dei ... Leggi su calcionews24

