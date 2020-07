Britney Spears sta male: “Il movimento che la vorrebbe libera potrebbe portarla alla morte” (Di martedì 21 luglio 2020) Britney Spears sta male: “Il movimento che la vorrebbe libera potrebbe portarla alla morte” Di recente è stato lanciato il movimento #FreeBritney, il cui scopo è aiutare Britney Spears a prendere le distanze dal padre: sarebbe l’uomo infatti ad avere il totale controllo della sua vita, non soltanto circa i suoi problemi di salute, ma anche la sola gestione dei social. La popstar è in cura da tempo a causa di alcune patologie psichiche, i continui crolli nervosi l’hanno allontanata sempre più dalla propria vita e dalla carriera e pare che sia il padre, Jamie, ad occuparsi di tutto. Ma ... Leggi su tpi

IlContiAndrea : #FreeBritney pensavo fosse uno dei soliti movimenti nati così 'ad cazzum'. Per @FQMagazineit ho studiato bene tutto… - MrRavenbridge : RT @awkmen: coraggiosi ad usare la parola toxic a caso quando è protetta da copyright dal 2003 quando britney spears l'ha praticamente inve… - ConventoLonato : A - byulfingerprint : RT @awkmen: coraggiosi ad usare la parola toxic a caso quando è protetta da copyright dal 2003 quando britney spears l'ha praticamente inve… - call_mefriend : RT @awkmen: coraggiosi ad usare la parola toxic a caso quando è protetta da copyright dal 2003 quando britney spears l'ha praticamente inve… -

Ultime Notizie dalla rete : Britney Spears

Britney Spears è prigioniera della sua vita da oltre dieci anni, ma cosa succederebbe se la Principessa del Pop non potesse più contare sui suoi tutori legali? Da ben dodici anni Britney Spears è sot ...Britney Spears è sempre stata una delle cantanti più amate e gran parte della sua popolarità deriva dai successi musicali che l’hanno resa famosa con canzoni come “Toxic” o “Baby One ...