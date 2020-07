Bret Easton Ellis e Irvine Welsh insieme per la serie tv American Tabloid (Di martedì 21 luglio 2020) Bret Easton Ellis e Irvine Welsh, due degli scrittori più amati dal grande schermo, collaboreranno insieme per dar vita alla serie tv American Tabloid. L'autore di Trainspotting Irvine Welsh e lo scrittore di American Psycho Bret Easton Ellis uniranno le forze per realizzare una serie tv intitolata provvisoriamente American Tabloid. I due autori sono in trattative con l'inglese Burning Wheel Productions per occuparsi insieme di uno show drammatico basato sulla cultura dei Tabloid Americani che diffonde le notizie senza ... Leggi su movieplayer

