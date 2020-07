Brescia, si fa operare per non avere più figli ma rimane incinta: Spedali Civili condannati al mantenimento della bambina fino ai 25 anni (Di martedì 21 luglio 2020) Si era sottoposta a un intervento chirurgico per chiudere le tube, ma è comunque rimasta incinta: per via di quell’operazione non riuscita adesso gli Spedali Civili di Brescia dovranno versare 300 euro al mese fino al compimento del 25esimo anno di età della figlia “imprevista” della coppia. In sede civile, scrive il Giornale di Brescia, la struttura sanitaria è stata condannata a un risarcimento di 92mila euro. I coniugi Bresciani, di 50 e 48 anni, hanno portato avanti una battaglia legale durata cinque anni e ora hanno visto riconosciuta dal tribunale la “lesione al loro diritto di autodeterminazione nella scelta di non procreare”. La ... Leggi su ilfattoquotidiano

Poche ore dopo l’installazione l’opera è stata vandalizzata con scritte ingiuriose che sono state ripulite. All’inaugurazione era presente, quasi al completo, il Cda di Fondazione Brescia ...

Caffaro, slitta il via libera ai 70 milioni per la bonifica

Finora — dicono dal Comune di Brescia — gli enti hanno fatto delle ... e messa in sicurezza saranno modificate in corso d’opera, una volta aggiornati i livelli d’inquinanti scoperti ...

