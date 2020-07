Botte ai detenuti, indagato il direttore del carcere di Torino (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il direttore del carcere di Torino è indagato per Botte e umiliazioni ai detenuti. Torino – Il direttore del carcere di Torino è indagato per Botte e umiliazioni ai detenuti. L’inchiesta, aperta dalla Procura del capoluogo piemontese, è stata chiusa con l’iscrizione sul registro di 25 persone che vanno dal numero uno della casa circondariale, al capo delle guardie carcerarie ai rappresentanti del sindacato della polizia penitenziaria. Un intero sistema finito nel mirino degli inquirenti che nelle prossime settimane dovranno chiarire meglio la posizione delle persone iscritte nel registro degli ... Leggi su newsmondo

rubio_chef : Si devono vergognare tutti quelli della @penitenziaria che costantemente si atteggiano da delinquenti! Invito i col… - repubblica : Torino, botte e umiliazioni ai detenuti: 25 indagati tra cui il direttore, contestato per la prima volta il reato d… - rrapidalucy : RT @gabry_malvagia: Violenze fisiche e vessazioni ai #detenuti, denunciate in più occasioni, costano ai principali indagati l’accusa di #to… - ntomasse : RT @unoscribacchino: Torino, botte e umiliazioni ai detenuti: 25 indagati tra cui il direttore, contestato per la prima volta il reato di t… - alemiglio : RT @unoscribacchino: Torino, botte e umiliazioni ai detenuti: 25 indagati tra cui il direttore, contestato per la prima volta il reato di t… -

Ultime Notizie dalla rete : Botte detenuti Torino, botte e umiliazioni ai detenuti: 25 indagati tra cui il direttore, contestato per la prima volta il reato di tortura La Repubblica Botte ai detenuti, indagato il direttore del carcere di Torino

Il direttore del carcere di Torino è indagato per botte e umiliazioni ai detenuti. TORINO – Il direttore del carcere di Torino è indagato per botte e umiliazioni ai detenuti. L’inchiesta, aperta dalla ...

Torino, botte e umiliazioni ai detenuti: 25 indagati tra cui il direttore, contestato per la prima volta il reato di tortura

Celle dedicate alla punizione dei detenuti con scompensi psichici. Venivano obbligati a spogliarsi e a gridare frasi come “Sono un pezzo di m...” mentre gli agenti li malmenavano con schiaffi e pugni, ...

Il direttore del carcere di Torino è indagato per botte e umiliazioni ai detenuti. TORINO – Il direttore del carcere di Torino è indagato per botte e umiliazioni ai detenuti. L’inchiesta, aperta dalla ...Celle dedicate alla punizione dei detenuti con scompensi psichici. Venivano obbligati a spogliarsi e a gridare frasi come “Sono un pezzo di m...” mentre gli agenti li malmenavano con schiaffi e pugni, ...