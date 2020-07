Borse, Milano guida lo scatto al rialzo con l'intesa sul Recovery Fund. Euro al top da 4 mesi (Di martedì 21 luglio 2020) Gli acquisti sull'azionario sono favoriti anche dall'ottimismo sul vaccino anti-Covid, dopo i dati confortanti in arrivo da Oxford. Acquisti sulla divisa unica, oro ai massimi da settembre 2011, sale anche il petrolio. Lo spread è sui minimi da febbraio Leggi su ilsole24ore

“È un momento storico per l'Europa, è un momento storico per l'Italia”: il premier italiano Giuseppe Conte commenta così l’accordo sul Recovery Fund che, insieme alla corsa sempre più veloce per un va ...Il Consiglio di Amministrazione di BLUE FINANCIAL COMMUNICATION Spa (BFCmedia) (BLUE:IM), digital e media company quotata al mercato AIM della Borsa di Milano, ha analizzato i dati preconsuntivi di ...