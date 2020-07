Boris Johnson, la foto con il figlio Wilfred scatena le teorie complottiste: “Troppo grande. Altro che due mesi, ha già un anno” (Di martedì 21 luglio 2020) Un inedito Boris Johnson dall’aria teneramente paterna, che un po’ emozionato guarda di traverso suo figlio Wilfred di sole 11 settimane, di cui si vede solo la nuca coperta dall’inconfondibile biondo di famiglia, in braccio alla mamma, la sua compagna, Carrie Symonds, in un momento di vita a Downing Street. L’immagine, che circola sui media, è la prima che mostra il primo ministro britannico insieme al piccolo Wildred Lawrie Nicholas, nato il 29 aprile, in pieno lockdown, e che deve il suo triplice nome ai rispettivi nonni paterni dei genitori e in onore dei “due Nick”, i due medici che salvarono la vita a Boris Johnson quando fu ricoverato d’urgenza con la polmonite interstiziale da coronavirus. Nella foto la coppia ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Boris Johnson Figlio di Boris Johnson troppo grande. Se Wilfred avesse 1 anno? Corriere della Sera Pompeo discuterà con Johnson approccio Cina dopo esclusione Huawei in Gran Bretagna

LONDRA (Reuters) - Il segretario di Stato degli Stati Uniti Mike Pompeo discuterà i possibili approcci per contrastare la crescente forza della Cina in occasione del suo incontro di oggi con il Primo ...

Londra, Pompeo a Downing Street: Johnson lo accoglie in giardino

Il segretario di Stato americano Mike Pompeo e' arrivato a Downing Street, a Londra, dove terra' colloqui con il primo ministro Boris Johnson. Il premier britannico lo ha accolto in giardino.

