Bonus fino a 1000 euro per i frontalieri residenti in Italia? (Di martedì 21 luglio 2020) fino a questo momento i lavoratori frontalieri non sono stati ricompresi in nessuno dei sussidi varati dallo stato. Lo scenario però potrebbe cambiare: ecco le principali novità Fonte Instagram – @ilfed.chL’emergenza coronavirus e il conseguente lockdown ha messo il Governo nella posizione di dover dar manforte ai cittadini. Nel corso di questi ultimi mesi sono stati varati vari Bonus con l’obiettivo di favorire una ripresa economica, che al momento appare ancora molto lontana. In qualche modo quasi tutte le categorie di lavoratori hanno beneficato di un sussidio: lavoratori dipendenti, autonomi e con partite iva, ma anche chi non ha una posizione lavorativa stabile (tramite il reddito di emergenza). A quanto pare però, sembra che lo stato si sia dimenticato dei cosiddetti ... Leggi su chenews

_MiBACT : Fino al 31 dicembre 2020 richiedi e spendi il tuo #BonusVacanze: fino a 500€ per soggiorni in alberghi, campeggi, v… - _MiBACT : Hai domande sul #BonusVacanze? L'helpdesk ti aiuta a trovare le risposte ai tuoi quesiti sul contributo fino a 500… - robertamilano : RT @_MiBACT: Hai domande sul #BonusVacanze? L'helpdesk ti aiuta a trovare le risposte ai tuoi quesiti sul contributo fino a 500 euro per so… - domalex82 : RT @antonio_bordin: Ci siamo indebitati fino al collo, cedendo di fatto il diritto di decidere su Sanità pensioni scuola lavoro e investime… - CalabriaViva : RT @TerraVivaCisl: #21luglio #bonus #sanificazione #COVID19 per #imprese, introdotti dal #decretoRilancio. ?? #scadenze: il #modello può es… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus fino Bonus figli fino a 21 anni: a chi spetta a gennaio 2021 requisiti ISEE The Italian Times Turismo, l'allarme di Federalberghi: ripresa solo nel 2021

il governo dice che probabilmente per la fine o i primi di agosto arriverà una proroga della cig ma no vogliamo saperlo adesso, non possiamo aspettare", ha concluso il presidente di Federalberghi.

Bonus bici, monopattini e mobilità ecologica confermati nel Decreto Rilancio convertito

Cliccando sul pulsante esprimi l trattamento dei dati personali Non comunicheremo mai a nessuno il tuo indirizzo e-mail. Ti invieremo le newsletter alla quali deciderai di iscriverti, e potremo period ...

il governo dice che probabilmente per la fine o i primi di agosto arriverà una proroga della cig ma no vogliamo saperlo adesso, non possiamo aspettare", ha concluso il presidente di Federalberghi.Cliccando sul pulsante esprimi l trattamento dei dati personali Non comunicheremo mai a nessuno il tuo indirizzo e-mail. Ti invieremo le newsletter alla quali deciderai di iscriverti, e potremo period ...