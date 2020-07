Bolzano. Quasi 60 milioni per aiuti Covid alle piccole imprese (Di martedì 21 luglio 2020) Per sostenere le piccole imprese ai tempi del nuovo coronavirus la Provincia ha approvato misure specifiche. Grazie ad una modifica della legge sui contributi all’economia del 1997 sono state poste le premesse amministrative per poter versare contributi a diversi settori economici. Nel frattempo in 13.425 fra lavoratori autonomi e liberi professionisti, imprese unipersonali, società di persone e capitali dei settori industria, commercio, servizi e artigianato oltre che turismo si sono fatti avanti per chiedere questi contributi immediati di importo compreso fra 3.000 e 10.000 euro. Il 79,43% delle richieste è stato valutato positivamente. In questo modo sono stati destinati alle imprese contributi per un valore di 58,131 milioni di euro, per tre quarti già ... Leggi su laprimapagina

BOLZANO. Un nuovo contagiato e quasi 400 persone in quarantena o in isolamento domestico. Questi i dati aggiornati di oggi, martedì 21 luglio, per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. L'Azienda ...

I contagi sul lavoro da Covid-19 denunciati all’Inail alla data del 30 giugno sono 49.986, 965 in più rispetto al monitoraggio del 15 giugno. Prendendo in considerazione il totale delle infezioni di o ...

