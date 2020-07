Bologna, Tomiyasu: «Contro il Milan senza cuore» (Di martedì 21 luglio 2020) Tomiyasu è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della gara Contro l’Atalanta: le parole del difensore del Bologna Takehiro Tomiyasu, difensore del Bologna, ha parlato prima della partita Contro l’Atalanta ai microfoni di Sky Sport. «Milan? Era una partita durissima per noi, senza fiducia e giocata senza cuore. Abbiamo fatto malissimo. Oggi è un’altra partita. Dobbiamo pensare solo ad oggi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

