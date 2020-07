Bologna, Bigon: «Barrow come Cavani. Sintonia con Mihajlovic» (Di martedì 21 luglio 2020) Riccardo Bigon è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: le dichiarazioni del direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro l’Atalanta. MILAN – «Non è facile perché non c’è nemmeno il tempo. Ormai fai fatica anche ad affrontare l’analisi della partita precedente. Siamo rientrati da Milano alle 3 di notte, ma il bello del calcio è che puoi rifarti ogni volta». Mihajlovic – «Ho la fortuna di non dover chiarire o ascoltare le parole di Sinisa. Lui sa bene quello che è il progetto del club e noi conosciamo le ambizioni del tecnico. Noi vogliamo una squadra forte quanto Sinisa. Siamo in Sintonia ... Leggi su calcionews24

