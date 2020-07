Bologna, Bigon: “Barrow come Cavani. Mihajlovic? C’è sintonia” (Di martedì 21 luglio 2020) “Cercavamo un giocatore con delle caratteristiche di Musa Barrow. In questo ragazzo ho visto quello che tanti anni fa avevo visto in Cavani, cioè un calciatore con grandi capacità di corsa e in grado di giocare come esterno e come punta“. Queste sono le dichiarazioni di Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, a proposito di Musa Barrow, attaccante in prestito dall’Atalanta. Proprio la formazione bergamasca è l’avversaria del Bologna nell’anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A e gli uomini di Sinisa Mihajlovic sono chiamati a reagire dopo la dura sconfitta contro il Milan: “Non è facile ripartire dopo un risultato come quello di San Siro – ha spiegato il ds ai ... Leggi su sportface

