Bollettino | Coronavirus | i dati ufficiali del 21 luglio

Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato i dati del Bollettino Coronavirus odierno: sono 129 i nuovi casi accertati Come di consueto, la Protezione Civile ha diramato il Bollettino Coronavirus odierno. Dai dati ufficiali, risultano 129 nuovi casi nelle ultime 24 ore per un totale di 244.752 casi accertati da inizio epidemia. Purtroppo, il totale dei morti sale a 35.073; sono 15 le persone decedute nella giornata odierna. Sale a 197.431 il bilancio dei guariti con 269 persone guarite oggi. Calano di 156 unità gli attualmente positivi (12.248), di 2 unità i ricoverati in terapia intensiva (49), di 13 unità i ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi (732).

