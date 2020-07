Boga Juventus, voci dalla Germania: c’è l’offerta di un top club (Di martedì 21 luglio 2020) Boga Juventus – La Juventus sembrerebbe aver adocchiato Jeremie Boga in vista della prossima stagione. Il laterale offensivo del Sassuolo ha lasciato tutti di stucco e adesso si potrebbe scatenare un’asta per il gioiellino dei neroverdi. dalla Germania arriverebbero notizie poco confortanti per i bianconeri: un club tedesco si fa avanti mettendo sul piatto una cifra succosa. Boga Juve: c’è l’offerta del BVB Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “Sky Deutschland” il Borussia Dortmund avrebbe già presentato un’offerta di 35 milioni. Il club teutonico si inserisce con prepotenza nella corsa al calciatore. Leggi anche : Juventus, affondo per Zapata: rifiutata ... Leggi su juvedipendenza

Ultime Notizie dalla rete : Boga Juventus Non solo Juve: su Boga c'è anche il Dortmund Tutto Juve RADIO MARTE - Osimhen è vicino al Napoli, l'annuncio salta per Milik? La verità su Bernardeschi, Under e Boga

Anche il Borussia Dortmund su Boga

