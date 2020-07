Bochicchio (M5S), anticipo saldi estivi: “Vittoria di Ciarambino e del Movimento 5 Stelle” (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Vittoria di Valeria Ciarambino e di tutto il Movimento 5 Stelle Campania: i saldi estivi partono da oggi”, così la candidata al Consiglio regionale della Campania per il Movimento 5 Stelle, Carmen Bochicchio, secondo cui “si tratta di un risultato importante per le attività commerciali e le famiglie, frutto del lavoro gomito a gomito con i rappresentati di categoria messo nero su bianco in una mozione a firma della nostra candidata alla Presidenza della Regione Campania, votata all’unanimità in Consiglio regionale”. “La nostra proposta, recepita poi dalla Conferenza Stato-Regioni, consente di anticipare la stagione degli sconti che daranno certamente fiato agli esercenti e ai ... Leggi su anteprima24

La candidata al Consiglio Regionale nella lista del Movimento 5 Stelle Carmen Bochicchio stamane era presente al gazebo allestito a Solofra. “Al fianco dei cittadini per salvare l’ospedale “Landolfi” ...

La candidata a Governatore del M5s, Valeria Ciarambino è ad Avellino, nel teatro Partenio per presentare la sua lista in Irpinia: Carmen Bochicchio, Maura Sarno, Vincenzo Ciampi e Generoso Testa. “Noi ...

