Blindati, fucili al cielo e una mitragliatrice antiaerea. L’esercito dei narcotrafficanti omaggi il suo capo – Il video (Di martedì 21 luglio 2020) Un esercito di narcotrafficanti. Tutti schierati, davanti a mezzi corazzati. Tutti con le armi in pugno, puntate verso il cielo. Tutti che augurano buon compleanno al loro capo “El Mencho”: Nemesio Oseguera Cervantes, uno dei criminali più ricercati tra Messico e Stati Uniti. Si vede questo nel video del Cartello di Jalisco Nueva Generación (CJNG), divenuto virale in Messico. Un filmato che è stato registrato pochi giorni fa al confine tra Jalisco e Michoacán. All’inizio sembrava un falso ma ieri è arrivata la conferma dell’autenticità. Secondo le dichiarazioni rilasciate dal Segretariato della Difesa Nazionale messicana, nel video è stato possibile identificare 75 persone, equipaggiate con 80 armi e 19 veicoli. Nelle immagini ... Leggi su open.online

L'analisi effettuata dagli esperti della Difesa, riassume il quotidiano "Milenio", rivela che nel video compaiono 75 persone e 19 veicoli blindati, con un totale di 80 armi, tra cui un mitragliatore ...

