Binotto: “Non puoi ottenere un’auto più veloce cacciando persone” (Di martedì 21 luglio 2020) Mattia Binotto ha alzato la voce dopo il brutto weekend della squadra per difendere il suo personale e la sua posizione all’interno dell’organigramma. Il boss della Ferrari ha riso delle voci che parlano già di importanti sostituzioni nel team e assicura che hanno già iniziato a lavorare per vincere identificando di nuovo i problemi invece di sostituire le persone. Mattia Binotto parla forte e chiaro dopo il weekend deludente dell’Ungheria. La Ferrari è consapevole che hanno bisogno di un cambio di direzione immediato e il manager svizzero assicura che stanno già lavorando in quella direzione. Mattia Binotto ha alzato la voce dopo il brutto weekend della squadra per difendere il suo personale e la sua posizione all’interno della Ferrari Mentre quelli in rosso dedicano tutti i loro ... Leggi su notizieora

Sport_Mediaset : #Ferrari, il Team Principal #Binotto: 'Non è tagliando teste che si fa andare più veloce una vettura'.… - NotizieOra : Binotto: 'Non puoi ottenere un'auto più veloce cacciando persone' - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: L'ex presidente: 'Non si guarda il passaporto. Binotto è un uomo troppo solo al comando' - fainformazione : Binotto: 'Ferrari, non immaginavamo una situazione come questa' Nel meeting del lunedì sull’analisi del fine setti… - fainfosport : Binotto: 'Ferrari, non immaginavamo una situazione come questa' Nel meeting del lunedì sull’analisi del fine setti… -

Ultime Notizie dalla rete : Binotto “Non