Bimbo ucciso di botte a Cardito, il patrigno: 'Raptus di follia, mi si è spento il cervello' - La madre: 'Colpito fino a rompere il bastone' (Di martedì 21 luglio 2020) 'Mi sono messo nel letto per rilassarmi un po', verso le 8 e qualcosa, ho sentito che, i bambini, ndr , saltavano sul letto; mi è venuto un Raptus di follia, mi si è spento il cervello, e li ho ... Leggi su tgcom24.mediaset

leggoit : Bimbo ucciso a Cardito, il patrigno choc in aula: «Un raptus, mi si è spento il cervello» - DAVIDPARS1961 : Bimbo ucciso di botte a Cardito, il patrigno: 'Raptus di follia, mi si è spento il cervello' | La madre: 'Colpito f… - cronacacampania : Bimbo ucciso dal patrigno a Cardito, Tony davanti ai giudici: «Mi s'è spento il cervello, ma non ho mai voluto amma… - PulitiElena : RT @fanpage: “Un raptus di 5 minuti… è come se in quel momento mi si fosse spento il cervello” - Notiziedi_it : Bimbo ucciso dal patrigno a Cardito, Tony davanti ai giudici: «Mi s'è spento il cervello, ma non ho mai voluto amma… -