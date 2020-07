Bimbo di 2 anni morto in ospedale, arrestati i genitori: terribili accuse (Di martedì 21 luglio 2020) I genitori di un bambino di due anni morto tragicamente in ospedale sono stati arrestati con l’accusa di aggressione e abbandono. Aggressione e abbandono di minore: queste le gravissime accuse di cui devono rispondere i genitori di un bambino di due anni di Haverfordwest, nella contea di Pembrokeshire (Galles), deceduto tragicamente in ospedale, dove era … L'articolo Bimbo di 2 anni morto in ospedale, arrestati i genitori: terribili accuse è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

queste le gravissime accuse di cui devono rispondere i genitori di un bambino di due anni di Haverfordwest, nella contea di Pembrokeshire (Galles), deceduto tragicamente in ospedale, dove era arrivato ...

Bimbo caduto dalle Mura, si va a processo

Il giudice dell'udienza preliminare ha respinto la richiesta di archiviazione del pm chiedendo l'imputazione coatta per gli ex vertici dell'Opera delle Mura LUCCA. Colpo di scena nella vicenda del bim ...

