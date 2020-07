Bimba prigioniera del virus a Milano: "Tamponi positivi da 4 mesi. Ha stress e incubi" (Di martedì 21 luglio 2020) Da quattro mesi è prigioniera del coronavirus: una bambina milanese di quattro anni continua a risultare positiva al tampone e non può dunque lasciare la sua abitazione. Al Corriere della Sera la mamma spiega quanto sia terribile la situazione in cui è costretta da 120 giorni.«Serve un doppio tampone negativo per liberare mia figlia ‘legalmente’, ma non voglio più sottoporla a questo stress. È tormentata dagli incubi, si risveglia urlando, parla di mostri e di dottori cattivi».Le autorità sanitarie concordano con la mamma sul fatto che non sia più un pericolo per gli altri eppure nessuno si prende la responsabilità di liberarla. A maggio il primo tampone (“debolmente positivo”).Parte il balletto di altri quattro ... Leggi su huffingtonpost

