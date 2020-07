Berlusconi: "L'Europa ne esce rafforzata, bene Merkel" (Di martedì 21 luglio 2020) AGI - "L'Europa ne esce rafforzata, ha dimostrato di essere lungimirante". Cosi' Silvio Berlusconi commenta ai microfoni del Tg5 l'accordo raggiunto a Bruxelles. Il leader di Forza Italia ha voluto "dare atto in particolare alla cancelliera Merkel di aver svolto con equilibrio e saggezza un ruolo fondamentale". Ora pero' "l'Europa abbandoni il voto all'unaninita' e sui provvedimenti piu' importanti assuma il voto a maggioranza qualificata". Leggi su agi

La7tv : #lariachetira @DinoGiarrusso: 'Oggi tutti dovrebbero fare il tifo per Conte, in passato Prodi, Monti, Berlusconi no… - M5S_Europa : Dopo rappresentanti come #Prodi, #Monti e #Berlusconi che hanno svenduto l'#Italia in #Europa, abbiamo un Premier c… - berlusconi : Quello sul Recovery Fund è naturalmente un compromesso, ma è un compromesso positivo, che ha superato le resistenze… - bettape : RT @M5S_Europa: Dopo rappresentanti come #Prodi, #Monti e #Berlusconi che hanno svenduto l'#Italia in #Europa, abbiamo un Premier che fa da… - forza_italia : RT @berlusconi: Se l’Europa vuole diventare un vero soggetto politico deve adottare il principio del voto a maggioranza almeno sui temi imp… -