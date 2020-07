Beppe Grillo compie 72 anni, gli auguri di Di Maio: “Se siamo al governo e stiamo cambiando l’Europa è anche grazie a lui” (Di martedì 21 luglio 2020) “Se oggi siamo qui è anche grazie a Beppe Grillo“. Mai gli auguri di Luigi Di Maio al fondatore del Movimento erano stati più simbolici. Oggi il fondare del M5s compie 72 anni, lo fa in un momento molto delicato per la sua creatura e in un giorno fondamentale per il governo: l’approvazione del Recovery fund e l’accordo raggiunto con il leader europei. E non è un caso che, nel mezzo degli interventi sugli aiuti Ue, il ministro degli Esteri abbia voluto esplicitamente rivolgersi al garante del Movimento: “Se oggi siamo qui”, ha scritto su Facebook, “se siamo al governo, se il MoVimento sta contribuendo a ... Leggi su ilfattoquotidiano

