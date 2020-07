Benjamin Mascolo racconta la malattia affrontata nel 2014: “Ho cambiato vita” (Di martedì 21 luglio 2020) Benjamin Mascolo racconta la malattia che ha dovuto affrontare, in un lungo post nel quale si rivolge ai fan e a tutti coloro che lo seguono. L'episodio raccontato risale al 2014 ed è stato un momento molto duro della sua esistenza, che da quel momento sarebbe cambiata radicalmente. Come ha rivelato l'artista, la malattia rara che l'ha colpito è l'isticitosi polmonare, a seguito della quale ha dovuto affrontare ben due settimane di terapia intensiva. racconta Benji: "Esattamente 6 anni fa, uno stile di vita sbagliato e il troppo fumo (sigarette e non solo) mi spedirono per due interminabili settimane intubato in terapia intensiva con una rara malattia chiamata istiocitosi polmonare". Una prova dura da affrontare, ... Leggi su optimagazine

Novella_2000 : “Intubato in terapia intensiva, poi cambiai vita”: il periodo difficile di Benjamin Mascolo - magicaGrmente22 : Esattamente 6 anni fa, uno stile di vita sbagliato e il troppo fumo mi spedirono per due interminabili settimane in… - zazoomblog : Benjamin Mascolo: “Stile di vita sbagliato sono cambiato radicalmente” - #Benjamin #Mascolo: #“Stile #sbagliato - zazoomblog : Benjamin Mascolo: “Stile di vita sbagliato sono cambiato radicalmente” - #Benjamin #Mascolo: #“Stile #sbagliato - Notiziedi_it : Benjamin Mascolo choc: “Io in terapia intensiva e intubato per una rara malattia” -