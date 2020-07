Beni confiscati per oltre un milione di euro al leader degli ultras del Milan Lucci (Di martedì 21 luglio 2020) Luca Lucci, leader degli ultras del Milan, si era visto sequestrare Beni circa un anno fa dalla Divisione Anticrimine della Questura di Milano per i suoi presunti legami con la criminalità organizzata. E’ di oggi la confisca delle sue proprietà per un corrispettivo di circa un milione di euro. A fornire i dettagli dell’operazione è stata la trasmissione di Rai Tre ‘Report’: “SORVEGLIANZA SPECIALE E CONFISCHE PER UN milione DI euro AL CAPO ultras DEL Milan LUCA Lucci. Un locale a Sesto San Giovanni, punto di riferimento dei tifosi della curva sud Milanista ma anche, a quanto emerge ... Leggi su calcioweb.eu

repubblica : Confiscati i beni al capo ultrà pregiudicato che incontrò Salvini - giornalettismo : Il nome di #LucaLucci salì agli 'onori' della cronaca per quella sua stretta di mano con #Salvini. Oggi, dopo le in… - Adnkronos : Confiscati i beni a #Lucci, capo ultras del #Milan - JohnHard3 : RT @anubi_matt: Confiscati i beni al capo ultrà pregiudicato amico di #Salvini - CriSStraits : RT @anubi_matt: Confiscati i beni al capo ultrà pregiudicato amico di #Salvini -