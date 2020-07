Benevento: Forza Italia completa la lista e saluta le nuove adesioni (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il coordinatore regionale, senatore Domenico de Siano ufficializza la lista di Forza Italia che sarà composta da Domenico Mauro e Anna Rita Russo. Nel contempo saluta le nuove adesioni dei consiglieri comunali di Benevento che hanno espresso il loro voto a favore di Forza Italia: Sguera, Scarinzi, Paglia, Saginario e Russo certo che da loro arriverà un contribuito costruttivo. L'articolo Benevento: Forza Italia completa la lista e saluta le nuove adesioni proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Benevento – "Alle Regionali in Campania voterò Vincenzo De Luca: è una questione locale, di cui ho avvertito la capogruppo di Forza Italia al Senato Bernini, non potevo non seguire mio marito dopo tut ...Scrive l'ufficio stampa dell'europarlamentare Fulvio Martusciello: "I consiglieri comunali di Benevento Luigi Scarinzi, Vizzi Sguera, Luca Paglia, Anna Rita Russo e Giuliana Saginario si riconoscono n ...